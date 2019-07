Torneo di Teqball al Bagno Obelix Beach di Marina di Ravenna. Un po’ calcio, un po’ tennis e un po’ ping pong, Teqball è il nuovo sport che sta diventando sempre più popolare. Un normale pallone da calcio, due o più giocatori e un sofisticato tavolo curvo sono tutto ciò che occorre. Ad inventare il Teqball è stato un gruppo di amici ungheresi, Gabor Borsanyi e Viktor Huszar.

Le regole sono abbastanza semplici. Come accade col tennis e il ping pong, lo scopo del gioco è mandare la palla oltre la rete, nel campo dell’avversario. Questa rimbalzerà e dovrà poi essere rilanciata dallo sfidante con qualsiasi parte del corpo, dalla testa alla gambe. Ogni giocatore quando riceve non può superare i tre tocchi, non può toccare la palla due volte di fila con la stessa parte del corpo e non può toccare l’avversario o il tavolo.

Si può giocare anche in quattro, a coppie di due. Anche in questo caso valgono le stesse indicazioni. I tocchi per ogni squadra sono tre, non si può toccare il tavolo e oltrepassare col corpo la metà campo dell’avversario.