Ottimi risultati al Trofeo Optimist Italia a Marina di Ravenna. Ora via al campionato nazionale a squadre

Tre giorni di regate in condizioni meteo variabili, 400 giovani atleti sulla linea di partenza, cinque regate disputate per la flotta Juniores e quattro per i Cadetti: questo il bilancio con cui si chiude la quarta frazione del Trofeo Optimist Italia – Coppa AICO, ospitata a Marina di Ravenna grazie all’organizzazione del Circolo Velico Ravennate.

Con una scoreline perfetta (1-2-1-1-1 i risultati parziali nelle regate del weekend), il tre volte Campione del Mondo Optimist Marco Gradoni, portacolori del Tognazzi Marine Village, è il vincitore della quarta frazione della Coppa AICO nella categoria Juniores. Lo seguono, sul podio, il Francese Schemmel Zou e Alberto Avanzini del Circolo Nautico Bardolino. Federica Contardi, anche lei portacolori del Tognazzi Marine Village, è quarta assoluta e prima femminile.

Il miglior rappresentante del Circolo Velico Ravennate è Lorenzo Pezzilli, che nelle acque di casa è protagonista di una serie in rimonta, che gli garantisce l’ottavo posto nella classifica generale.

Nella flotta dei Cadetti, che domenica il Comitato di Regata ha scelto di non far scendere in acqua vista l’instabilità delle condizioni meteo, la classifica resta invariata rispetto a sabato, con Francesco Carrieri della Lega Navale di Bari che conquista la vittoria, seguito dal grintoso Erik Scheidt, figlio dell’Olimpionico Brasiliano Robert Scheidt, e dal Triestino Francesco Tesser. Prima femminile è Gilda Nasti, sesta overall.

Carlo Mazzini, direttore sportivo del CVR, ha commentato: “Oggi si è conclusa la regata organizzativamente più entusiasmante degli ultimi anni per il Circolo Velico, grazie all’aiuto dei nostri tanti volontari coinvolti. Lunedì, con l’inizio del Campionato Nazionale Team Race, si apre subito un nuovo capitolo che ci vede anche protagonisti con la nostra squadra”

Gli appuntamenti con la Classe Optimist a Marina di Ravenna non terminano infatti qui: a partire da lunedì 29 e fino a mercoledì 31 luglio, 16 squadre saranno impegnate nel Campionato Italiano a Squadre Optimist. Le regate si disputeranno all’interno delle dighe di Ravenna, pertanto sarà possibile assistere allo spettacolo anche da terra.

Classifiche complete a questo link: https://www.sailing.today/5be7635214b8bd4ada464d42/results.