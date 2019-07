Poker per Enrico Dalla Valle cresciuto nell’Urbinati Tennis Academy del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna

Enrico Dalla Valle non si ferma più! Il giovane tennista ravennate, cresciuto nella U.T.A., Urbinati Tennis Academy del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, e approdato da poco tempo alla corte del maestro Piatti, ha vinto il quarto torneo nel giro di un mese. Impressionante la trasformazione di Enrico Dalla Valle in poche settimane. A metà giugno si ritirava dal Challenger di Parma, incapace di proseguire il suo incontro per il caldo e la tensione accumulata. Da quel momento nella sua testa è scattata la scintilla e non si è più fermato: tre titoli internazionali consecutivi (ad Alkmaar in Olanda e due volte a Tabarka, in Tunisia) e poi la finale raggiunta a Pontedera, per una striscia positiva di quattordici vittorie culminata con la quindicesima e più importante nella finale contro Giulio Zeppieri.

Ma mentre nei tornei di Olanda e Tunisia, ITF da 15.000 dollari, le vittorie erano quasi dovute, visto che Dalla Valle era la n. 1 del main draw, a Pontedera, ITF da 25.000 dollari, era solo la testa di serie n.5 e per vincere ha dovuto sconfiggere giocatori più avanti di lui nella classifica ATP. Nella semifinale ha sconfitto l’argentino Villanueva per 7.6 6.1, mentre in finale ha avuto la meglio su Giulio Zeppieri, testa di serie n.2 del seeding, per 7.6 7.5. Ora per giocatore ravennate non resta che proseguire per questa strada.