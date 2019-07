Olimpia Teodora è Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2018: il riconoscimento del Coni

Grande traguardo per l’Olimpia Teodora a cui è stata conferita dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2018, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività. L’onorificenza della Stella d’Oro viene concessa per attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano.

La consegna dell’onorificenza avverrà in una cerimonia organizzata dal Comitato Territoriale del CONI in data e luogo ancora da definire.