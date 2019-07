Conclusa trattativa per trasferimento all’OraSì Ravenna della guardia americana Giddy Potts

Si è concretizzato oggi, 31 luglio, il trasferimento della guardia americana Giddy Potts all’OraSì Ravenna. La trattativa, già avviata, ha avuto un’accelerata decisiva grazie ad un colpo di coda del presidente Roberto Vianello e di Unigrà. Il 23enne nativo dell’Alabama, 188 cm per 98 kg, ha giocato la scorsa stagione all’Incheon ET Land in Corea del Sud, segnando 19 punti di media a partita, con 5.6 rimbalzi all’attivo. Potts è cresciuto nei Blue Raiders, team collegiale dell’Università di Middle Tennessee State e ha preso parte alla Summer League 2018 con i Toronto Raptors.

Un giocatore dotato di grande fisicità, buon portatore di palla, che ha nel tiro da fuori e nella penetrazione a canestro i suoi punti di forza. Potts, insieme al connazionale Thomas, sarà a Ravenna nelle prossime settimane per ritrovarsi con la squadra il 19 agosto.