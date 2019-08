Dogs & Run. La “maratonina a 6 zampe” di Ravenna avrà la sua medaglia

Sabato 9 novembre, nella giornata che precederà la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, tornerà anche per il 2019 la simpatica iniziativa di «Dogs & Run». Una bella conferma dunque, dopo le prime due edizioni, anche per quella che è stata ribattezzata la «maratonina a 6 zampe» e che ha saputo attirare l’attenzione e suscitare l’affetto di tanti ravennati e non solo.

Nella giornata in cui migliaia di persone prenderanno d’assalto l’Expo Marathon Village, ci sarà dunque spazio per i cani e per i loro padroni con questa corsa o camminata che prenderà il via ancora dai Giardini Pubblici di Ravenna e sarà coordinata da Ravenna Runners Club grazie all’impegno profuso da Laura Spada e Samuele Battelli.

E per la terza edizione di «Dogs & Run» è prevista una bellissima novità. Visto il grandissimo successo mondiale e l’ampia attenzione mediatica riscossa dalla medaglia ufficiale della Maratona di Ravenna, creata a mano nel laboratorio di mosaico di Annafietta, anche per l’evento dedicato ai migliori amici dell’uomo è stata pensata e realizzata una medaglia artigianale musiva. Un altro capolavoro nato dalla collaborazione sempre più stretta e proficua fra Ravenna Runners Club e Annafietta, un gioiello a quattro zampe che finirà al collo dei padroni oppure dei loro cani.

Già perché la forma della medaglia in questo caso non poteva che ricordare proprio il fedele amico dell’uomo. Un monile arricchito da una serie di tessere che, grazie ai loro accostamenti cromatici e all’antica tecnica musiva bizantina, ricorderanno, di anno in anno, i colori ed i riflessi della medaglia ufficiale della Maratona. Un premio per tutti i partecipanti alla «Dogs & Run» che non ha sicuramente eguali in Italia e nel mondo e che aumenterà in maniera sensibile l’attenzione nei confronti di questo evento. Ma, attenzione, perché a differenza degli altri eventi organizzati nel week-end dall’8 al 10 Novembre, per quanto riguarda «Dogs & Run» è previsto un numero chiuso e limitato di iscrizioni che non potrà superare quota 250. Questo, ovviamente, per una migliore gestione dell’evento.

La partenza è in programma sabato 9 novembre indicativamente alle 12, dopo la Conad Family Run, ed il consiglio è dunque quello di affrettarsi ad iscriversi, soprattutto per provare una bellissima esperienza al fianco del proprio migliore amico in un approccio leggero e senza particolare impegno alla disciplina del «canicross» alla presenza di esperti in grado di illustrare tutti gli aspetti di questa pratica sportiva molto particolare.

Punti di iscrizione per «Dogs & Run»:

“Studio veterinario La Fenice” – Via Romea n. 19/a Ravenna

“Outdoor and Trekking Store” – Corso Europa n. 96 Faenza (Ra)

“Da 0 a 4 Zampe” – Via Faentina n. 87 Ravenna

“Annafietta Mosaicisti” – Via Argentario n. 21 Ravenna