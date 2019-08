Enrico Lanza Cariccio e Alice Rossi, ravennati, vincono al Marina Sport Center il 13° trofeo “So.Nad.D”

Enrico Lanza Cariccio ed Alice Rossi conquistano il 13° trofeo “So.Na.D”, il torneo nazionale di 3a categoria, maschile e femminile, organizzato dal Marina Sport Center con successo. Nel maschile sono stati protagonisti della finale due giovani ravennati allievi dell’Uta al Ct Zavaglia di Ravenna. Ha vinto il 3.1 Enrico Lanza Cariccio, portacolori dello Sporting Club Sassuolo, testa di serie n.5, in finale sul pari classificato Matteo Bezzi (n.6) per 6-3, 0-6, 6-3. Da sottolineare ancora una volta la grande battaglia in semifinale vinta da Bezzi su Edoardo Lanza Cariccio (3.1, n.2) per 7-6 (5), 6-7 (6), 6-2 dopo quasi quattro ore di battaglia.

Nel singolare femminile successo di Alice Rossi. La 3.5 del Ct Zavaglia ha battuto in finale per 6-2, 6-1 la pari classificata Sara Gregoroni (Tc Riccione) in una partita a senso unico. Per entrambe è stato un ottimo torneo. Le finali sono state arbitrate dal giudice di sedia Marco Contessi. Buono il bilancio del torneo organizzato dal Marina Sport Center e diretto dal presidente Cesare Guiotto, grazie anche al supporto di So.Na.D di Angelo Montanari.