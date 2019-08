Tre campioni dello sport al Fantini di Cervia per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Bambin Gesù

Cosa succede a mettere insieme tre campioni dello sport azzurro? Nasce il #GGG, una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà. Interamente pensato e voluto da Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, Gianmarco Tamberi, campione mondiale ed europeo di salto in alto e Gigi Datome, capitano della Nazionale Italiana di basket ed ex giocatore NBA, il #GGG si svolgerà il 2 agosto sulla spiaggia del Fantini Club di Cervia.

Tre eccellenze dello sport italiano che daranno vita a una sfida nata sui social e diventata realtà, in cui tifosi e appassionati potranno trascorrere un giorno insieme ai propri campioni preferiti tra sport e musica, unendo le forze per una causa comune.

L’intero ricavato di #GGG sarà devoluto in beneficienza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.

La giornata sarà composta da quattro momenti differenti e ruoterà tutta intorno al torneo di basket 3×3, dedicato ai più grandi e al doppio intrattenimento sportivo per i più piccoli. Ci sarà una VIP Area in cui trascorrere qualche istante di relax e il Corner Shop per la raccolta fondi e la vendita del merchandising, il cui ricavato sarà anch’esso interamente devoluto a “Frammenti di Luce”.

TORNEO 3×3

Nel campo principale del Fantini le squadre partecipanti si sfideranno in un torneo 3×3 in riva al mare, in uno scenario di festa tra musica e campioni dello sport. I vincitori potranno sfidare il trio Greg-Gimbo-Gigi in una partita dai mille significati, che coinvolgerà anche gli ospiti VIP che interverranno.

A LEZIONE DAI CAMPIONI

Greg, Gimbo e Gigi saranno “prof” d’eccezione per i bambini, spiegando alcuni segreti delle rispettive discipline. Aiuteranno i ragazzi a conoscere particolari significativi di nuoto, salto in alto e pallacanestro. Un momento unico per bambini che vogliono imparare al meglio una disciplina, facendosi rivelare dai tre campioni i segreti per diventare campioni.

IRON BABY

Parallelamente alle lezioni, i bambini di età compresa fra gli 8 e i 12 anni avranno la possibilità di mettere in pratica ciò che hanno appreso in una sorta di “Iron-man” dedicato a loro. Potranno poi cimentarsi in tre prove di abilità sostenuti, corretti e incitati da Greg,Gimbo e Gigi.

GRAN GALÀ

La giornata si concluderà con una cena esclusiva sulla spiaggia del Fantini Club che contribuirà a raccogliere fondi per la Fondazione, alla quale parteciperanno i tre campioni, gli ospiti della giornata e chiunque vorrà partecipare contribuendo alla raccolta benefica. Durante la serata verrà organizzata un’asta per aggiudicarsi i cimeli di Greg, Gimbo e Gi

