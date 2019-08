I Ravenna Chiefs organizzano il torneo di flag football a Marina di Ravenna

Ritorna il torneo di flag football (versione senza contatto del football americano) su sabbia dedicato al mondo della palla ovale con le cuciture bianche. Lo organizzano i Ravenna Chiefs con la quinta edizione del CHIEFS A LA PLAYA, evento molto inclusivo aperto a tutti quanti e con la sola intenzione di far divertire, dicono gli organizzatori.

Il torneo è in programma sabato 3 agosto all’HOOKIPA MARE di Marina di Ravenna che ospiterà e sponsorizzerà l’evento insieme alla birreria Lowenhaus. La posta in palio quest’anno è alta, ad aspettare le tre migliori squadre sul podio ci sarà un montepremi di tutto rispetto: Primi classificati € 500, Secondi classificati € 300, Terzi classificati – € 150. Inoltre a tutti i partecipanti sarà consegnato il pacco gara composto da: Zainetto brandizzato Chiefs a la Playa e sponsor, Maglietta ufficiale dell’evento, Bevanda energizzante, Coupon sconto del 20% per il pranzo, Bracciale sconto 20% su tutto il bere (birra e alcolici) valido tutto il giorno.

Come iscriversi? I canali social dei Ravenna Chiefs (Facebook e Instagram) sono sempre a vostra disposizione per accogliere tutte le adesioni, saranno accettate anche iscrizioni direttamente in loco fino ad esaurimento posti. Le iscrizioni sono aperte a tutti, uomini/donne, giocatori esperti e non. Il costo dell’iscrizione è di € 15 a giocatore. Il termine ultimo per potersi iscrivere è fissato al 01/08, quindi avete tutto il tempo per organizzare il vostro team e tentare l’impresa sul campo. Si consiglia di non superare le n. 10 unità per squadra per garantire spazio a tutti, ma rimane a vostra discrezione.

I singoli giocatori o gruppi con numero insufficiente possono iscriversi in totale tranquillità, lo staff sarà perfettamente in grado di comporre squadre miste e/o smistare giocatori direttamente in loco. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, per chi viene da fuori Ravenna è richiesta una caparra di € 10 per giocatore da versare al seguente IBAN IT89C0329601601000066553824 inserendo nella casuale il nome del team ed il numero dei componenti. Il saldo della quota sarà effettuato direttamente in spiaggia al momento della registrazione e ritiro pacco gara.

I Ravenna Chiefs aspettano i partecipanti sabato 3 agosto nel tratto di spiaggia libera adiacente al bagno ospitante. Le iscrizioni sono aperte sui canali social della società sportiva oppure possono essere formalizzante anche in loco, a partire dalle 8.30 fino alle 9.00, dopodiché avranno inizio gli incontri di ogni girone. Per l’occasione sono stati nominati 6 ref ufficiali e saranno installati 2 campi, 5 gazebo e il gonfiabile rosso come info-point. Non mancheranno musica e le cheerleaders.

I Ravenna Chiefs, ringraziano il Comune di Ravenna per la concessione del patrocinio e il sostegno a questa iniziativa sportiva, e rinnovano i ringraziamenti anche all’assessore allo sport Roberto Fagnani, pronto a scendere in campo anche quest’anno.