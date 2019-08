Al via il 2° Camp Scherma Estate Cervia Milano Marittima spada & fioretto

Comincia domani domenica 4 agosto a Cervia il secondo camp estivo organizzato dal Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima con atleti provenienti da varie parti d’Italia, dagli Stati Uniti, dalla Cina dalla Spagna e dall’Olanda, a dimostrazione dell’internazionalità raggiunta in questo secondo anno. Dal 4 agosto e per una settimana al bocciodromo adiacente il palazzetto comunale si alleneranno ragazzi aventi dagli 8 ai 18, anni alternando sedute di preparazione atletica ad altre tecnico tattiche, il tutto in un contesto unico che ben si presta a queste forme di raduni.

Il camp è di primissimo livello per ciò che riguarda la fascia d’età che va dai 15 ai 17 anni, annoverando infatti tra le presenze ottimi elementi della scherma giovanile italiana ben rappresentata dagli atleti cervesi Giulia Amici, Enrico De Pol, Matteo Galassi, Massimo Liuzzi, Matteo Rossi questi ultimi tre atleti indicati si sono infatti allenati per una settimana in quel di Rocca Porena con la nazionale under 17 al TARG NAZIONALE, grazie ai risultati ottenuti nella stagione scorsa ricca di soddisfazioni per tutto il Circolo.

Dal 2 settembre il Circolo della Spada Cervia riaprirà ufficialmente per la nuova stagione 2019/2020 dove si organizzano i vari corsi rivolti a tutte le fasce d’età.