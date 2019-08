Il Faenza conferma Lorenzo e Diego Franceschini. Il DS Cavina: “Puntiamo molto su di loro”

Insiste sulla linea verde il Faenza calcio che conferma per la prossima stagione l’interditore Lorenzo Franceschini, 21 anni (nato il 10 marzo 1998), e il fratello Diego, più giovane di un anno (9 luglio 1999), difensore, già protagonista della squadra Juniores vittoriosa del titolo regionale.

Contenti i due ragazzi che proseguono la carriera in parallelo e sono seguiti dal padre Renato dirigente accompagnatore della Prima Squadra.

“Non vedo l’ora di cominciare la stagione – dice il centrocampista Lorenzo – Abbiamo la possibilità di rifarci dall’annata appena passata e sono sicuro otterremo risultati positivi. La società ha costruito una squadra competitiva e il mister Moregola mi ha fatto un’ottima impressione. Sono contento di rincontrare vecchi amici e compagni come Spada e Chiarini che si sono aggiunti al gruppo quest’anno e ovviamente di iniziare ancora una volta la preparazione al fianco di mio fratello Diego”.

Si unisce il fratello Diego, difensore: “Sono ansioso di riprendere. Quest’anno siamo una squadra molto giovane e dobbiamo lavorare per rialzarci dalla stagione passata, seguendo i consigli del mister. Mi aspetto un campionato tosto e combattuto, ma sono sicuro che abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Sono felice di giocare ancora quest’anno con mio fratello Lorenzo. Ci aiuteremo molto a vicenda”.

Conclude il direttore sportivo manfredo Nicola Cavina: “Sono giovani su cui il Faenza calcio punta molto. Pensiamo che potranno crescere ancora”.