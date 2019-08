L’Europa ai piedi della ravennate Francesca Vasi che conquista la Coppa Europa Giovanile Speed

Ennesima grande prestazione della diciassettenne atleta ravennate: durante lo scorso fine settimana infatti Francesca Vasi ha conquistato la Coppa Europa Giovanile Speed nella categoria Juniors al termine della terza ed ultima tappa della competizione continentale.

Sulle pareti della splendida struttura di Imst, in Austria, la giovanissima climbers giallorossa in forza all’Istrice Ravenna ha guadagnato un preziosissimo terzo posto che le ha consentito di balzare in testa e vincere la classifica finale dell’European Youth Cup davanti all’altra italiana Elisa Lega (Carchidio Strocchi Faenza) e alla francese Romane Fontelaye.

“Attualmente – dichiarano dalla società – a Ravenna non esiste una struttura per l’arrampicata speed e la nuova campionessa europea, così come numerosi altri promettenti giovani della sua squadra, sono costretti a spostarsi per gli allenamenti a Faenza durante il periodo estivo e a Milano o Trento durante il periodo invernale”.