Raffini regala al Ravenna la vittoria sulla Sanremese, ora il Chievo Verona

Una rete della punta giallorossa Raffini manda al tappeto una Sanremese apparsa più avanti di condizione nella TIM Cup 2019/20 – Primo Turno. La Sanremese parte più pimpante e riparte pericolosamente al 5’ minuto con un contropiede che viene controllato dalla retroguardia giallorossa. Ravenna non ci sta e trova il vantaggio all’ottavo minuto: tiro di Ricchi deviato sul quale arriva Selleri abile a rimettere in mezzo per Raffini che in spaccata gonfia la rete.

Si rendono subito pericolosi gli ospiti alla ricerca del pareggio al 23’ in una mischia all’altezza dell’area piccola con una conclusione che impatta sulla traversa. Di nuovo un contropiede dei biancazzurri porta alla conclusione Scalzi, ma il suo sinistro sibila alla sinistra di Cincilla fuori dallo specchio.

Il portiere giallorosso di nuovo protagonista pochi minuti dopo nel chiudere la porta a Lo Bosco che con un uno due si era liberato all’interno dell’area di rigore giallorossa. Risponde il Ravenna con Raffini che cerca Selleri in profondità al 41’, ma l’inserimento del capitano giallorosso viene chiuso in angolo. Lo stesso Selleri sugli sviluppi del corner trova Jidayi defilato sul secondo palo, ma la sua conclusione al volo è alta sopra la traversa.

La prima parte della ripresa inevitabilmente subisce gli effetti del caldo e delle gambe pesanti per la preparazioni e vede le due squadre lunghe ma le occasioni non fioccano ne da una parte ne dall’altra. Bisogna attendere il 23’ per un brivido con Nigretti che viene trovato dentro l’area da Sabba, ma a tu per tu con Caruso spara contro il portiere ospite. Passano cinque minuti ed è di nuovo Jidayi a presentarsi pericolosamente in area con un colpo di testa su punizione defilata di Selleri, ma nuovamente Caruso fa buona guardia.

La Sanremese nella fase centrale della ripresa spinge alla ricerca del pari, ma quando il Ravenna ha la forza di spingere crea grossi grattacapi alla difesa ospite, è così anche al 41’ quando Raffini lavora un gran pallone e lancia Nocciolini a rete, la punta giallorossa contrastata da Bregliano conclude ma non riesce a gonfiare la rete. Allo scadere il brivido, Sanremese che attacca in massa, ma il cross di Demotis è alto per tutti. Non c’è più tempo per altre offensive degli ospiti ed il Ravenna stacca il pass per il secondo turno della competizione domenica prossima contro il Chievo Verona.

Luciano Foschi analizza così la gara in conferenza stampa: “In questo momento non si sa quanto abbiano lavorato intensamente le squadre, loro nel primo tempo andavano il doppio di noi. Siamo stati bravi a restare compatti ed a pungere quando ne abbiamo avuto l’opportunità. Nel secondo tempo sono un po’ calati fisicamente ed abbiamo avuto varie occasioni che dovevamo essere più bravi a concretizzare. Dopo tre settimane di lavoro la squadra ha fatto quello che ci aspettavamo potesse fare. Pensando al futuro vedo comunque una squadra che non si è spaventata nelle difficoltà ed ha ribattuto colpo su colpo dimostrando, come in tutto il precampionato, di essere una squadra che vuole a tutti i costi ottenere qualcosa.”

Ravenna Football Club 1913 – Sanremese: 1-0

Ravenna Football Club 1913: Cincilla, Nigretti, Ricchi (17′ st Purro), Jidayi, Ronchi, Sirri, Sabba, D’Eramo (36′ st Mustacciolo), Raffini, Selleri, Fyda (11′ st Nocciolini). A disp.: Spurio, Maltoni, Grassini, Pellizzari, Fiorani, Mancini. All.: Luciano Foschi.

Sanremese: Caruso, Bregliano, Bellanca, Gagliardini, Manes, Taddei, Colombi, Demontis, Lo Bosco, Scalzi (40′ st Martini), Vitiello. A disp.: Morelli, Cortese, Scarella, Pici, Buccino, Calderone, Pellicanò, Spinosa. All. Nicola Ascoli.