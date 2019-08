Ravenna Women FC. Il Capitano Simona Cimatti riconfermata per la stagione 19/20

Il Ravenna Women FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la riconferma di Simona Cimatti, storico capitano giallorosso per la stagione 2019/2020.

L’attaccante classe 1990 ha chiuso la scorsa stagione con 14 gol in 22 presenze. Punto fermo della compagine romagnola da ormai molti anni, il capitano vanta 68 gol in meno di 100 presenze negli ultimi 5 anni.

“Sono entusiasta della stagione appena conclusa” dice, “è stato un anno quasi perfetto, infatti c’è tanta attesa per la nuova stagione. Non sarà facile ripetersi ma sicuramente l’obiettivo principale è quello di riconfermarci e, perché no, provare a fare ancora meglio rispetto allo scorso anno”.

Sulle impressioni per la nuova stagione ha le idee chiare: “Ci sono stati tanti nuovi inserimenti all’interno della rosa, quindi il primo passo sarà quello di fare integrare al meglio le nuove arrivate nel gruppo, che è stato l’arma vincente nello scorso campionato. Ormai ci siamo, quindi un grosso in bocca al lupo a tutti/e e sempre Forza Ravenna!”