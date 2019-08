Buon successo di presenze per il tradizionale Trofeo Fiorellini al Bagno Wave di Punta Marina

Bel successo numerico di presenze per il tradizionale Trofeo Fiorellini, un classico del beach tennis targato IFBT che è andato in scena lo scorso weekend al Bagno Wave di Punta Marina. Sono scesi sui campi allestiti oltre 250 giocatori, anche perchè nella circostanza sono stati chiamati in causa anche gli amatori.

Le discipline che hanno visto la maggiore qualità tecnica sono state quelle del doppio maschile e del doppio femminile open. Nel primo hanno prevalso Bonaccorsi/Bigoni su Galeati/Caroli, terzo posto per Aloisi/Tura e Barisani/Sgubbi. In campo femminile invece prevalenza delle favorite Brunelli/Brunelli su Pirazzini/Manfredini, terzo posto per Fiorani/Martinelli e Rinaldi/Ciani.

I prossimi appuntamenti targati IFBT sono i Campionati Italiani Under 12/14/16/18 in programma domenica 18 agosto sempre al Wave, mentre dal 12 al 15 settembre si svolgeranno i Campionati Europei al 4 Mori Village di Muravera (Cagliari).

È prevista la presenza di almeno dieci nazioni (già iscritte Italia, Polonia, Spagna, Germania, Benelux) con la rappresentativa italiana che sarà costituita interamente da giocatori romagnoli.