Il Faenza calcio inizia i primi allenamenti con il nuovo allenatore Moregola

Allo stadio “Bruno Neri” il Faenza calcio è partito con il primo allenamento inerente la preparazione al campionato di Promozione, la cui partenza è fissata per l’1 settembre 2019.

Alessandro Moregola, nuovo allenatore della società manfreda, guiderà un folto gruppo di atleti annoverando una rosa allargata anche a giocatori che faranno parte della formazione Juniores, per rispondere nel corso della stagione alle regole che impongono di schierare in partita due giovani dell’anno 2000 e uno del 2001.

Sono stati confermati 14 giocatori della Prima Squadra e della Juniores vincitrice del titolo regionale: i portieri Edoardo Tassinari e Riccardo Ravagli; i difensori Alessandro Albonetti, Diego Franceschini, Matteo Venturelli e Marco Zoffoli; i centrocampisti Nicola Albonetti, Federico Bertoni, Lorenzo Franceschini, Nicola Missiroli, Gianlorenzo Roselli; gli attaccanti Giacomo Lanzoni, Pietro Lanzoni e Joaquin Navarro.

10 i nuovi atleti: i difensori Luca Gabrielli (dal Sanpa), Paolo Ferraresi (dal Reda) e Mattia Spada (dalla Virtus); i centrocampisti Leandro Selleri (dal Massa Lombarda) e Marco Montemaggi (dall’Alfonsine); gli attaccanti Leonardo Cisterni e Marco Chiarini, compagni nel Fratta Terme l’anno passato. A questi si aggiungono i rientri da prestiti di tre giocatori: dal Solarolo il difensore Francesco Lanzoni e il centrocampista Tommaso Errani, in attacco, dopo alcuni mesi al Ronco Forlì, rientra l’estroso e veloce Domenico “Mimmo” Salazar.

Sono aggregati alla Prima Squadra tre giovani promettenti che si sono distinti nella formazione “Allievi”: i fratelli Andrea e Michele Galatanu e Nicholas Ragazzini.

Rinnovato anche lo staff tecnico nelle figure dell’allenatore Alessandro Moregola e dal preparatore dei portieri Edmondo Santarelli a cui si aggiunge il confermato preparatore atletico Francesco Di Nunzio.

“E’ una sfida nuova per me – dice l’allenatore Moregola – cercare un rilancio con l’obiettivo di creare un gruppo in grado di ben figurare”.

Il direttore sportivo Nicola Cavina ha già fissato le date di alcune partite amichevoli di preparazione in agosto: il 10 a Villa Silvia con la Under 19 Berretti del Cesena dove è appena passato l’ex biancoazzurro Fagnocchi, poi il 14 nel triangolare con l’Alfonsine di serie D, padrona di casa, e il Cotignola di Promozione, quindi due partite con squadre di Eccellenza il 17 con il Cava Ronco e il 21 a Classe. Fino a quella data, i biancoazzurri sosterranno 4 allenamenti a settimana.