La panterina Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) pronta per gli europei su strada in Olanda

È tutto pronto per la spedizione internazionale in maglia azzurra per Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, le due portacolori del VO2 Team Pink che rappresenteranno l’Italia negli Europei su strada ad Alkmaar (Olanda) in programma da domani (7 agosto) all’11 agosto. In particolare, le “panterine” saranno protagoniste nelle gare femminili della categoria Juniores, dove rappresentano elementi di spicco in campo italiano e internazionale con titoli e medaglie all’attivo.

Domani, 7 agosto, toccherà a Sofia Collinelli, di scena alle 9 nella cronometro individuale sulla distanza di 22 chilometri e 400 metri rappresentando l’Italia insieme alla veneta Camilla Alessio (Ciclismo Insieme). Vicecampionessa italiana di specialità in carica, la Collinelli sarà poi di scena anche venerdì (sempre alle 9) nella prova in linea che vedrà al via la compagna di squadra Gasparrini, tricolore a cronometro e nella prova in linea. Con loro, in maglia azzurra ci saranno la stessa Alessio, Giorgia Catarzi, Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) e Matilde Vitillo (Racconigi Cycling Team). Per tutte, sessantanove chilometri da percorrere, frutto di 6 giri da 11 chilometri e mezzo.

“Il livello nella cronometro all’estero – confessa Sofia alla vigilia della rassegna continentale su strada – è molto alto, soprattutto in competizioni come Europei e Mondiali. Non essendo io una cronoman pura, darò il massimo e spero nel miglior risultato possibile, mentre nella prova in linea seguirò le indicazioni del ct Edoardo Salvoldi”.

“Cercherò – le fa eco Eleonora Camilla Gasparrini – di onorare al meglio la maglia azzurra, seguire le indicazioni dei tecnici e dare il massimo. Lo stato di forma dovrebbe essere buono, arrivando da settimane di preparazione intensa. Il percorso è completamente piatto, in ogni giro c’è circa un chilometro di pavé e un’insidia potrebbe essere il vento”.

Questa, invece, l’analisi del ct Salvoldi. “Nelle Juniores sappiamo che possiamo fare bene, è una categoria dove abbiamo ancora il controllo quasi diretto della preparazione durante tutto l’anno. Per quanto riguarda la cronometro, la Collinelli e la Alessio sono due azzurre che fanno parte del quartetto su pista che ha vinto il recente titolo europeo nella specialità. Per la prova in linea, l’Olanda sarà la rivale, anche in altre categorie, ma credo che tra Juniores e Under 23 l’Italia sia davvero la nazione faro. In queste due categorie abbiamo più controllo delle situazioni; inoltre, l’Italia ha anche la capacità di essere più squadra di tutti”.

Il programma degli Europei su strada di Alkmaar (Olanda):

Mercoledì 7 agosto

h. 9.00-10.30 Crono Donne Juniores

h. 11.15- 12.45 Crono Uomini Juniores

h. 14.30 – 16.30 Crono – Staffetta a squadre miste.

Giovedì 8 agosto

h. 9.00-10.15 Crono Donne U23

h. 10.45-12.00 Crono Donne Elite

h. 12.45-14.15 Crono Uomini U23

h. 15.00-16.30 Crono Uomini Elite.

Venerdì 9 agosto

h. 9.00-11.00 Prova in linea Donne Juniores

h. 12.00-15.00 Prova in linea Donne U23

h.16.00 -19.00 Prova in linea Uomini Juniores.

Sabato 10 agosto

h. 9.00-13.00 Prova in linea Uomini U23

h. 13.00-17.00 Prova in linea Donne Elite.

Domenica 11 agosto

h. 11.30-16.00 Corsa in linea Uomini Elite.