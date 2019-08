Agli Europei Sofia Collinelli inizia con un sesto posto

Inizia con un sesto posto l’avventura continentale in maglia azzurra di Sofia Collinelli ai campionati Europei su strada iniziati oggi (mercoledì 7 agosto) ad Alkmaar, in Olanda. Sofia si è messa in luce nella cronometro per Donne Juniores, sulla distanza di 22 chilometri, chiudendo con il tempo di 31 minuti 11 secondi e 43, a 53 secondi dalla padrona di casa Shirin Van Anrooij (Olanda), fresca campionessa europea. La Collinelli (vicecampionessa italiana di specialità) era una delle due frecce azzurre nella gara, con la veneta Camilla Alessio (Ciclismo Insieme) che invece è giunta ai piedi del podio.

“All’intermedio – riavvolge il nastro Sofia – ero seconda, poi sono giunta sesta. Il livello si è confermato molto alto, il vento soffiava molto forte, nel ritorno era contro per una decina di chilometri e non è mancata nemmeno la pioggia. Sono sempre stata al limite delle mie forze e ho dato tutto ciò che potevo”.

Ora i riflettori saranno puntati sulla giornata di venerdì, dove alle 9 andrà in scena la prova in linea Donne Juniores.