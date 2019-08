Mattia Saporetti torna a casa e si unisce all’Alfonsine FC: lo abbiamo già visto allenarsi, giocare e (soprattutto) segnare. Lui è un attaccante del 2000 che ha trascorso anni lontano da casa (Carpi, ma anche Napoli), ma ora ha deciso di tornare.

Sin dalla fase di trattative si è dimostrato motivatissimo, disponibile a giocare ovunque in campo, e con l’obiettivo di fare una stagione consistente all’Alfonsine. Inutile dire che, anche tralasciando il suo curriculum, è pane di Gori un giocatore di questo tipo: l’Alfonsine da quindi il benvenuto a Saporetti, che troverà sicuramente spazio per il suo talento in biancazzurro.