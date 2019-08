YouthSteel. Al via la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 della Giovane Rekico

Gioventù al potere in casa Rekico. Ecco #YouthSteel, la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20 dei Raggisolaris, la quinta consecutiva nel campionato di serie B. Uno slogan che rispecchia la filosofia del club, deciso ad essere protagonista nel terzo campionato nazionale con una squadra giovane dall’età media di 21 anni e con tanta qualità ed entusiasmo.

Il testimonial è Mattia Zampa, confermato dopo la positiva scorsa stagione ed emblema della filosofia dei Raggisolaris: da debuttante in serie B ha lavorato duramente per diventare a fine campionato uno dei protagonisti del gruppo.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere e rinnovare da lunedì 26 agosto nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4 a Faenza (tel.: 0546-042711).

Questi gli orari di apertura della sede: dal 26 agosto al 30 agosto dal lunedì al giovedì 15-18 e il venerdì 9-12.30

Dal 2 settembre: dal lunedì al giovedì 9-12.30; 15-18. Venerdì 9-12.30

I costi delle quattro tipologie di abbonamento e dei singoli biglietti

Abbonamento Diamond (parterre Gold con posto numerato + buffet area hospitality)

Intero: 240€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 175€; Under 14: 120€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 24€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 17,50 €; Under 14: 12€

Parterre Gold (Seggiolini davanti alle panchine con posto numerato).

Intero: 180€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 125€; Under 14: 80€

Vecchi abbonati: Intero: 162€; Promozione Academy, Basket 95 e Over 70: 112,50€; Under 14: 72€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 18€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 12,50 €; Under 14: 8€

Distinti Silver (Tribuna dietro alla panchina dei Raggisolaris)

Abbonamento intero: 120€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 90€

Vecchi abbonati: Intero: 108€; Promozione Academy, Basket 95 e Over 70: 81€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 12€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 9€

Curva (Dietro al canestro vicino alla panchina dei Raggisolaris)

Intero: 80€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 70€

Vecchi abbonati: Intero: 72€; Promozione Academy, Basket 95 e Over 70: 63€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 8€; Promozione Academy, Basket 95 Academy, Under 18 e Over 70: 7€

* I prezzi delle partite potrebbero subire variazioni durante il campionato