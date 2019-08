Medaglia d’oro e piazzamenti di rango per le podiste faentine di Atletica85

A Torino si sono disputati gli European Master Games, manifestazione internazionale che ha visto iscritti atleti/e di 18 Nazioni rappresentanti 3 Continenti (Europa-Asia-America) impegnate in 19 discipline sportive. Nella mattinata del 1° agosto nei Giardini della Reggia di Venaria Reale si è svolta la prova su strada sui 10 km e la faentina Maria Lorenzoni ha vinto la Medaglia d’ Oro nella gara per la categoria MF60 con il tempo di 44’07”.

Nelle gare disputate in Romagna, il 28 luglio, da ricordare la vittoria nella propria categoria per Elisa Benini nella Beach Run di Bellaria Igea Marina, e la terza piazza assoluta per Aferdita Aruci sui 20 km del Trail dei “Due ponti“ a Portico di Romagna.