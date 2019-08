Amichevoli: Alfonsine – Porto Tolle 0-0

Giornata calda al Brigata Cremona e buona affluenza per un’amichevole infrasettimanale. Alfonsine esce a testa alta anche da questo scontro, e forse con il rimpianto di aver avuto la possibilità di vincere nella prima frazione, in cui si sono viste molte azioni pericolose; nel secondo tempo invece meglio il Delta Porto Tolle, anche se i biancazzurri non concedono comunque molto. Bene Ricci Maccarini e Santucci, i soliti Bertoni e Derjai (autore di un palo), e ovviamente Riccardo Innocenti, che dal centro dell’attacco smista palloni e cerca la rete, ma organizza anche la squadra e dispensa preziosi suggerimenti.

La cronaca. Al 4’ Magri passa a Santucci sulla sinistra che si accentra e tira, ma Bala si rifugia in calcio d’angolo; dalla bandierina Ricciotti, Derjai calcia da terra, ma la palla si impenna troppo. Al 7’ ancora Ricciotti che crossa in mezzo per Riccardo Innocenti, colpo di testa, ma Bala blocca in tuffo. All’8’ Venturi da sinistra trova Santucci in mezzo, il sinistro, ma palla di poco alta. Un minuto dopo ancora Venturi, cross per Riccardo Innocenti in mezzo, colpo di testa, e Bala devia fuori; sugli sviluppi del calcio d’angolo c’è la testa del solito Venturi, ma non trova la porta. Al 12’ contropiede di Telesi, Manara in pressione su di lui, e il suo tiro termina di poco a lato. Al 17’ entra in area da sinistra Virdis, ma Carroli in uscita respinge il tiro. Passa un minuto e cambia il fronte, con Derjai che riceve palla e fa partire una bordata da fuori che colpisce il palo. Al 40’ palla messa a destra per Mortaro, ma Carroli chiude bene e palla in angolo.

Secondo tempo. Al 55’ palla in mezzo per Raimondi, il tiro, ma Carroli respinge in distensione. Al 64’ ottimo cross sempre per Raimondi, il colpo di testa, ma respinge col corpo Ricci Maccarini; sul proseguo dell’azione, palla ricevuta ancora dall’attaccante, che riesce a tirare in qualche modo dall’interno dell’area, ma blocca Carroli. Al 66’ punizione di Federico Innocenti dalla distanza, palla che arriva a Venturi, ma il suo tiro termina a lato. Al 73’ azione al limite dell’area di casa, palla a Pasi che tira, ma manca il bersaglio. Al 74’ pericolosa discesa di Anarfi, palla ad Abrafah in mezzo, il tiro, e Carroli blocca in due tempi. Al 76’ calcio d’angolo per la formazione ospite, devia in qualche modo Vecchi, ma la palla termina fuori. All’87’ bel colpo di Pasi dalla trequarti, ma Carroli si distende e respinge. Questa l’ultima azione degna di nota.

Prossimo impegno per l’Alfonsine sabato prossimo alle 17 nel triangolare in cui parteciperanno Classe e Massa Lombarda.

A cura di Alex Caravita

ALFONSINE – DELTA PORTO TOLLE 0-0

ALFONSINE: Carroli, Ricci Maccarini (83’ Simeoni), Manara (62’ Sarto Filippo), Magri (62’ Alessandrini), Bertoni (62’ Scatozza), Hysa (62’ Succi), Venturi (75’ Malo), Derjai (75’ Bravi), Innocenti Riccardo (62’ Gavoci), Ricciotti (62’ Innocenti Federico), Santucci (62’ Tavolieri). A disp. Palermo, Casadei. All. Gori

DELTA P.T.: Bala (45’ Milan), Maistrello (44’ Anarfi), Sarr (45’ Tosi), Castellan (45’ Pelliello), Garbini (45’ Vecchi), Cuccato, Telesi (45’ Rosso), Malagò (70’ Abrafah), Virdis (45’ Raimondi), Mortaro (45’ Episcopo), Corti (45’ 45’ Pasi). All. Barella