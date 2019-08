Ravenna FC, il 27 agosto la presentazione al Darsenale

La presentazione della squadra è un momento importante nella stagione di ogni team e anche quest’anno il Ravenna FC ha scelto un partner di assoluto rilievo per ospitare questo particolare momento. Si tratta infatti del Darsenale, il locale inaugurato 4 mesi fa in Darsena di città dove la specialità di casa è la birra Bizantina di propria produzione. L’appuntamento per i tifosi è alle 9,00 di martedì 27 agosto al Darsenale.

Sarà il momento ideale, dopo il rientro dalle ferie, per potere conoscere la nuova squadra la quale prossima ad un’avvincente stagione, andrà a difendere i colori della città in un campionato ricco di numerosi derby. La data della presentazione non può che anticipare l’esordio casalingo dei leoni giallorossi, che, infatti, affronteranno proprio il primo di questi derby la domenica successiva contro la Reggiana al Benelli.