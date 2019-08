La ravennate Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) pronta all’avventura mondiale in Germania

Sta per scadere il conto alla rovescia per il nuovo appuntamento in maglia azzurra per Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, portacolori del VO2 Team Pink convocate per difendere i colori dell’Italia ai Mondiali Juniores su pista in programma dal 14 al 18 agosto a Francoforte (Oder) in Germania. Le due “panterine” sono reduci dall’esperienza, sempre con la nazionale, agli Europei di categoria su strada ad Alkmaar (Olanda), dove la Collinelli ha centrato il sesto posto a cronometro e il decimo nella prova in linea.

Sofia (ravennate classe 2001) ed Eleonora (torinese di un anno più giovane) saranno alcune delle frecce azzurre del ct Edoardo Salvoldi, che – per quanto riguarda le Junior – ha convocato anche Camilla Alessio, Giorgia Catarzi, Lara Crestanello (Ciclismo Insieme) e Matilde Vitillo (Racconigi). Soltanto un mese fa, le due “panterine” del sodalizio piacentino erano state grandi protagoniste agli Europei Juniores su pista a Gand (Belgio). La piemontese era salita sul podio in ognuna delle competizioni a cui aveva partecipato, conquistando il titolo nell’Inseguimento a squadre(insieme anche alla Collinelli) e nell’Omnium, oltre a centrare il bronzo nell’Americana, sempre in coppia con la compagna di squadra Sofia. Quest’ultima, inoltre, aveva centrato anche il quarto posto nell’Inseguimento individuale. Ora la sfida iridata, dove lo scorso anno la Collinelli ad Aigle si era laureata campionessa del mondo nell’Inseguimento a squadre.

LA VIGILIA DELLE “PANTERINE”

“Cercherò – le parole di Eleonora Camilla Gasparrini – di onorare al meglio la maglia azzurra e nel complesso fare del nostro meglio in un appuntamento ai massimi livelli come un Mondiale dove è la mia prima volta come partecipazione, essendo al primo anno in categoria. Cercherò di fare il meglio possibile dando tutto. Le sensazioni sono abbastanza buone, veniamo dalla precedente preparazione e ora dovrebbe iniziare il periodo di forma”.

“Voglio fare molto bene – le fa eco Sofia Collinelli, figlia d’arte con papà (e ds) Andrea oro olimpico ad Atlanta 1996 nell’Inseguimento individuale – e riconfermarci come Italia. Siamo tornate dall’Europeo, ora facciamo l’ultimo “check” in pista insieme allenandoci in questi ultimissimi giorni pre-rassegna iridata”.

LE GARE

Nell’immediata vigilia il ct Edoardo Salvoldi deciderà le protagoniste azzurre nelle varie specialità in programma. Guardando anche lo scorso Europeo, è possibile che la Gasparrini e la Collinelli vengano schierate insieme nell’Inseguimento a squadre e nella Madison. Inoltre, Eleonora potrebbe correre l’Omnium e Sofia l’Inseguimento individuale.