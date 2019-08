Ravenna, lidi nord: tre grandi eventi fra sport e natura alla scoperta delle valli e delle pinete

A tutto sport e natura nei lidi nord di Ravenna. In 15 giorni, tra fine agosto e metà settembre, si svolgeranno tre appassionanti eventi, che coinvolgeranno i partecipanti in bicicletta, a nuoto e di corsa, in percorsi immersi nell’ambiente delle valli, del Parco del Delta del Po, della Pineta San Vitale, della Piallassa Baiona, lungo le spiagge e in mare.

Venerdì 30 agosto si svolgerà Ride by night, il 1° settembre Ravenna cross triathlon e il 15 settembre la Ravenna park race.

“Il connubio sport e turismo si sta dimostrando sempre di più vincente – dichiarano gli assessori al Turismo, Giacomo Costantini e allo Sport, Roberto Fagnani – e questi tre eventi, che coinvolgeranno centinaia di partecipanti e accompagnatori, ne sono la conferma. È certamente un modo per completare un’offerta già ampia, consentendo di attirare tante persone in periodi meno congestionati. Inoltre, il valore aggiunto per chi vi parteciperà, sia ravennate che non, è l’opportunità di vivere esperienze nelle nostre zone di grande pregio naturalistico, in particolare, in questa occasione, i lidi nord”.

Ride by night

Si tratta di una notturna in mountain bike, con partenza alla francese dalle 19 alle 19,30 dal bagno Romea Beach il 30 agosto. I percorsi, segnalati con attenzione, saranno due: uno pensato per i bambini, di 8 km, che costeggerà una parte della Piallassa Baiona alle spalle di Marina Romea; un altro di 23 km che si snoderà tra Marina Romea, la pineta San Vitale costeggiando il fiume Lamone e la Piallasa Baiona. Sarà un evento non competitivo caratterizzato da un’accoglienza curata dall’organizzazione Otw che non lascia nulla al caso: rastrelliera con sorveglianza per le biciclette, spogliatoi illuminati, doccia calda, lavaggio bici con lancia, assistenza meccanica e medica, pacco gara gourmet con prodotti di qualità e premi per la squadra più numerosa, il gruppo più simpatico, al rider più giovane e a quello meno giovane.

Per informazioni: 335 267765 / 333 6423897, iscrizioni https://www.romeabeach.it/ridebynight2019/.

Ravenna cross triathlon

Alla sua prima edizione e inserita nel calendario ufficiale Emilia-Romagna Tri-Cup, si svolgerà il 1° settembre dal Romea Beach, con partenza alle 10, e si può partecipare individualmente o in squadra (nella modalità staffetta): 750 mt a nuoto in mare, 16 km in mountain bike fra valli e pinete e 5 km di corsa. La sessione nuoto sarà aperta agli atleti diversamente abili che potranno partecipare nella modalità a squadre. La particolarità sarà proprio il passaggio tra suggestivi scorci del Parco del Delta del Po tra spiaggia e pineta. Le iscrizioni si chiudono il 25 agosto.

Per informazioni consultare: https://www.ravennacrosstriathlon.it/#evento, le iscrizioni al sito www.tempogara.it oppure a Radio International Store in piazza Kennedy a Ravenna, oppure presso Radio Bologna International in via Triumvirato a Bologna.

Entrambi questi eventi sono inseriti all’interno di “Bike show sport event”, tre giorni dedicati al mondo delle due ruote sulla spiaggia giunto alla terza edizione. Al Romea Beach dal 30 agosto all’1 settembre sarà allestito un villaggio con le novità sul mondo delle due ruote e dove vivere le giornate all’insegna dell’attività fisica, dell’intrattenimento musicale, ma anche del relax sulla spiaggia e sotto l’ombrellone con il coinvolgimento dei bagni Pineta e Solidea.

Ravenna Park Race

È la novità 2019 di Ravenna Runners Club che organizza la Maratona internazionale Ravenna città d’arte. Si tratta della Half Marathon, competitiva di 21,097 km, con partenza il 15 settembre alle 9 dal centro sportivo Stella Rossa, via Spallazzi n.1 a Casal Borsetti, con passaggi a Marina Romea e Porto Corsini. Arrivo sempre a Casal Borsetti. Un percorso fra terra e acqua che unisce sport ed emozioni che la natura circostante regalerà ad atleti e camminatori. Lo starter sarà Marco Olmo, famoso ultramaratoneta e scrittore che ha partecipato alle più grandi sfide di resistenza mondiali. Per chi desidera semplicemente godersi la natura ci sarà anche una Ecopasseggiata di 8 km per camminare tra la pineta e la piallassa alla scoperta di un luogo suggestivo come il Parco del Delta del Po. La giornata della gara sarà preceduta, il 14 settembre, da altre iniziative sportive e occasioni di socializzazione.

Per informazioni e iscrizioni: http://www.maratonadiravenna.com/wp/ravenna-park-race/.