Ravenna, Edoardo Lanza Cariccio conquista il trofeo “Nuova Clar-Avia Carburanti” sui campi del ct Zavaglia

Era il principale favorito per il successo e ha tenuto fede sino in fondo a questo ruolo. Edoardo Lanza Cariccio si è aggiudicato la gara maschile (105 iscritti) del trofeo “Nuova Clar-Avia Carburanti”, torneo nazionale di terza categoria andato in scena sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia Ravenna e concluso alla vigilia di Ferragosto.

Dopo aver superato in semifinale per 6-4 3-6 6-2 Alberto Casella (3.3), il giovane portacolori del club organizzatore (classifica 3.1) nel match clou tra ha fatto suo con un periodico 7-5 il derby targato Ct Zavaglia tra due allievi dell’Uta con Simone Bezzi (3.2, numero 3 del seeding), qualificatosi per la finale a spese di Simone Pigaiani (3.4), sconfitto per 6-4 6-2.

Nel tabellone femminile vittoria finale di Greta Vagnini (3.2, testa di serie numero 1), portacolori del Ct Montecchio, che ha regolato per 6-4 6-1 Gemma Sgariglia (3.2), seconda favorita del torneo.