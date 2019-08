Il Faenza calcio perde l’amichevole contro il Cava Ronco per 1 a 2

Una sconfitta per il Faenza calcio di mister Alessandro Moregola, che è stato superato 1-2 dal Cava Ronco, compagine di Eccellenza. Nonostante il risultato negativo, ancora riscontri positivi per il lavoro svolto dall’inizio della preparazione.

La squadra biancoazzurra ha tenuto bene il campo e avrebbe meritato il pari per quanto espresso sul campo di gioco. Protagonista nel Faenza è stato l’attaccante Leonardo Cisterni, ex di turno, che ha realizzato un rigore e colpito un palo a cinque minuti dalla fine su bella azione con assist di Pietro Lanzoni.

Mercoledì 21 agosto 2019 la squadra di Faenza è attesa in trasferta a Classe per l’ultimo test con una formazione di categoria superiore. Successivamente, domenica 25 agosto 2019, nel primo turno di Coppa Italia il Faenza affronterà in casa il Russi nel primo di una serie di derby con un avversario diretto del campionato di Promozione.

Dice Francesco Di Nunzio, forlivese, preparatore atletico confermato nello staff ha rilasciato il seguente commento: “In vista delle prime gare ufficiali, ora diminuiremo i carichi di lavoro molto intensi in queste quattro settimane per accumulare risorse e gestire. Ora si potrà privilegiare l’aspetto tattico e puntare su un lavoro di finalizzazione”.