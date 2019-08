Calcio: Reno protagonista al triangolare di Alfonsine

Al Brigata Cremona di Alfonsine triangolare di calcio con Alfonsine, Del Duca Ribelle e Reno. A far saltare il banco è il Reno, formazione di Promozione che sconfigge le avversarie di Eccellenza l’una e di Serie D l’altra.

Molti gli ex giocatori dell’Alfonsine in campo: sulla sponda Del Duca Ribelle troviamo De Luca e Fonte, mentre nel Reno ci sono Rossi, Damiano Mingozzi, Sow, Stefano Casadei, Carioli e Giovanni Bottini; da segnalare anche la presenza di Brian Savelli, fratello del Gianmarco Savelli dell’Alfonsine (che al momento sta recuperando da un infortunio).

I biancazzurri non sfoggiano la miglior prestazione vista nello stadio di casa, complice anche la defezione di capitan Federico Innocenti; il Del Duca Ribelle si mostra avversario ostico, capace di segnare due reti all’Alfonsine (Indelicato e Nisi) e di parare un suo rigore, ma deve capitolare contro il Reno;

quest’ultimo, non pago di aver avuto la meglio sull’Alfonsine per due reti a uno (due rigori di Fancello), riesce a sconfiggere il Del Duca Ribelle con una rete a sorpresa (di Bottini), dopo aver ingaggiato una dura battaglia che sembrava non voler finire con vincitori nè vinti.

Per i padroni di casa, tutto sommato, buone le prestazioni di Ferri, Saporetti (pericoloso in possesso di palla), Ricciotti, Carroli (solo un po’ sfortunato), Derjai (velenoso nel tiro dalla distanza), Venturi, Malo, ed Ettore Casadei (con la sua magia che vale da sola il prezzo del biglietto).

Nel dettaglio:

ALFONSINE-DEL DUCA RIBELLE 0-2

Al 6’ tentativo di Saporetti dal limite, ma la mira è sbagliata. Al 9’ Gavoci cerca la rete con un abile tiro a scendere, ma Ruffilli blocca sicuro. Al 15’ Castagnoli da destra mette in mezzo per Indelicato, che segna da breve distanza: incolpevole Palermo. Al 25’ disattenzione al limite dell’area, ne approfitta il Del Duca Ribelle che raddoppia con Nisi, il quale segna con un diagonale che colpisce il palo ed entra. Al 39’ Gavoci viene atterrato in area, Saporetti si incarica della massima punizione, ma Ruffilli respinge.

ALFONSINE: Palermo, Sarto Filippo, Ferri, Magri, Giacomoni, Succi, Saporetti, Alessandrini, Gavoci, Ricciotti, Tavolieri. All. Gori

DEL DUCA R: Ruffilli, Panzavolta, De Luca, Castagnoli, Fonte, Mazzarini, Mingozzi Riccardo, Stucchi, Indelicato, Petricelli, Nisi. All. Montanari

RETI: 15’ Indelicato (D), 25’ Nisi (D)

NOTE: Al 40’ Ruffilli para un rigore a Saporetti

ALFONSINE-RENO 1-2

Al 7’ tentativo di Carioli dalla media distanza, ma la mira è troppo alta. Al 9’ assegnato un rigore al Reno, Fancello dal dischetto del rigore, Carroli sfiora il pallone ma è rete. Al 14’ doppio pericolo per il Reno: si parte da una punizione di Ricciotti, Saporetti colpisce di testa, respinge Lami, palla che arriva a Giacomoni che crossa in mezzo in direzione della porta, e Lami alza sopra la traversa. Al 24’ Derjai fa partire un fantastico missile dalla trequarti che colpisce il palo e termina fuori; sugli sviluppi del calcio d’angolo colpisce di testa Riccardo Innocenti, ma Lami si distende e blocca. Al 26’ il capolavoro di Ettore Casadei: Malo dalla bandierina mette sul primo palo, e l’attaccante segna con un elegante colpo di tacco. Al 31’ Casadei penetra in area da sinistra, tira, ma Stefano Casadei respinge in uscita bassa. Un minuto dopo cross da sinistra, testa di Venturi, ma la palla termina fuori. Al 34’ è Santucci a compiere la stessa azione di Ettore Casadei, con stessa reazione del portiere avversario. 37’, Venturi ha palla sul destro, se la passa sul suo piede e colpisce di sinistro, ma Stefano Casadei si tuffa e respinge. Un minuto dopo altro doppio pericolo per il Reno, con un colpo di testa di Derjai e un tiro dalla media distanza di Malo, ma il portiere ospite si oppone con successo ad entrambi i tiri. Al 43’ altro rigore battuto da Fancello, Carroli intuisce ma non riesce a opporsi, quindi doppietta del numero 9 e raddoppio del Reno. Al 45’ palla in mezzo per Sow che si esibisce in una girata volante, ma Carroli si tuffa e respinge fuori.

ALFONSINE: Carroli, Sarto Filippo, (15’ Ricci Maccarini), Ferri, Ricciotti (15’ Derjai), Succi (15’ Hysa), Giacomoni (15’ Bertoni), Saporetti (15’ Venturi), Magri (15’ Malo), Innocenti Riccardo, Alessandrini (15’ Santucci), Gavoci (15’ Casadei Ettore). All. Gori

RENO: Lami, Giorgini, Acquaviva, Rossi, Baldi, Mingozzi Damiano, Fratti, Buonavoglia, Fancello, Carioli, Sow. All. Ragazzini

RETI: 9’ rig. e 43’ rig. Fancello (R), 26’ Casadei Ettore (A)

DEL DUCA RIBELLE-RENO 0-1

Al 6’ colpo di testa in area di Stucchi, e straordinario riflesso di Stefano Casadei; un attimo dopo è Indelicato a cercare la porta da sinistra, ma la sfera finisce sulla parte alta della rete. All’8’ tiro del Reno, ma Giustori blocca sicuro. Al 9’ bella azione personale di Brian Savelli, tira, e palla che sfiora il palo. Al 33’ colpo di testa di Brian Savelli, ma palla di poco alta. Al 34’ una gran rete di Bottini, che sorprende Giustori dalla distanza.

DEL DUCA RIBELLE: Giustori, Panzavolta, De Luca, Castagnoli, Taioli, Gardini, Mingozzi Riccardo, Stucchi, Indelicato, Petricelli, Savelli Brian. A disp: Giustore, Mazzarini, Bottini Tommaso, Monti, Zoffoli, Mazzoli, Montaletti, Parete, Nisi. All. Montanari

RENO: Casadei Stefano, Melandri, Francisconi, Rava, Bottini Giovanni, Calderoni, Acunzo, Scoglio, Errico, Giulio, Taddei. A disp: Lami, Sow. All. Ragazzini

RETI: 34’ Bottini Giovanni (R)