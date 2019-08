Il palio della voga tra le novità dell’estate di Marina di Ravenna

Domenica 1 settembre, dalle 20.15, nel bacino pescherecci di Marina di Ravenna si svolgerá la prima edizione del palio della voga di Ravenna.

Nel marzo 2019 nasce l’idea di sviluppare un’inziativa unica nel suo genere per la cittá di Ravenna . Endas Ravenna , che da anni svolge promozione sportiva sociale nel territorio ,con la fondamentale collaborazione del salvamento genova Ravenna ha voluto costruire un progetto allo scopo di divertire i cittadini.

Sarà un evento sportivo senza scopo di lucro che vedrá gareggiare l’uno contro l’altro i bagnini e le bagnine, nel format al femminile del palio , dentro la suggestiva cornice dello squero pescatori.

I protagonisti delle spiagge italiane dai Lidi ferraresi a Rimini si sfideranno a colpi di ” remi” per vincere il titolo di miglior vogatore in canotta rossa della riviera. Un mix tra folklore ed attualità metterà quindi in scena uno spettacolo per tutte le età.