Nuovo innesto per il Ravenna FC con l’attaccante Giuseppe Giovinco

La società Ravenna FC comunica che nella giornata di oggi si sono concluse le pratiche per il tesseramento di Giuseppe Giovinco, l’attaccante classe 1990 reduce da una stagione all’Imolese ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo.

Nella sua carriera Giovinco vanta solo esperienze tra i professionisti, con 236 presenze impreziosite da 34 goal ed innumerevoli assit, il “carreer high” a Catanzaro con 9 reti in 37 gare.

Il giocatore, che in questa stagione vestirà la maglia numero 26 ha così commentato questa nuova stimolante avventura in giallorosso: “Sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i nuovi compagni ed affrontare un campionato ostico come quello che si prospetta. Sono molto motivato a riscattare la passata stagione, sono arrivato qui per dimostrare quello di cui sono capace e fare il massimo per questa squadra, sono sicuro che con il lavoro verrà tutto da sé”.