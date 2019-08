Sabato 24 agosto presentazione delle formazioni dell’US Russi Calcio a 5

Sabato 24 agosto alle ore 19 l’US Russi Calcio a 5 toglierà i veli di fronte alla città e ai suoi tifosi. Nella cornice dello Ziggy Bar di via Ungaretti n.70 a Russi, il club arancionero terrà il proprio vernissage, che prevede un ricco programma. Si inizierà alle 19 con la presentazione di tre delle quattro squadre del roster arancionero: Under 19, Under 21, e gli Sciucaren ad Ross, formazione iscritta al campionato amatoriale UISP. Dalle 20 ci si siederà a tavola per la cena di autofinanziamento con due tipi di menù, per adulti e per bambini.

A seguire la presentazione della prima squadra, che disputerà la serie C1, e la serata si concluderà con la Lotteria e la musica live de “Il Mistico e l’Aviatore”.

Informazioni e prenotazioni sui canali social dell’US Russi Calcio a 5.