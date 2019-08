Il campionato del Ravenna si apre contro la Fermana, gara che è diventata un classico degli ultimi anni

Dopo una lunga attesa è il momento di iniziare a dare peso a punti e risultati, chiudendo il capitolo del calcio estivo. Il primo banco d’esame per il Ravenna di Foschi è rappresentato dalla trasferta contro la Fermana, avversario che i giallorossi ben conoscono avendolo affrontato diverse volte negli ultimi anni, a partire dalla poule scudetto dell’anno della promozione. Il Bruno Recchioni di Fermo è uno stadio nel quale le statistiche sorridono al Ravenna, che a livello professionistico non ha mai perso, collezionando 3 pareggi ed una vittoria, la scorsa stagione per 2 a 0.

Le statistiche però non danno punti, e dall’altra parte ci saranno i padroni di casa sicuramente determinati a volere ribaltare questi numeri. I canarini sono squadra arcigna, che ha fatto dell’attenta difesa la sua arma migliore in questi anni, ma in questa sessione di mercato si è lavorato per migliorare la vena realizzativa, è tornato Petrucci ed è arrivato Bacio Terracino, elementi di spessore da tenere sicuramente sotto controllo.

Il Ravenna arriva a questa gara con il solo Sabba ancora fermo per il problema alla caviglia, ma ha recuperato Papa e Nocciolini, che, seppur non nella migliore condizione, potranno rappresentare un’arma in più a disposizione del tecnico.

Proprio Luciano Foschi in conferenza stampa presenta così la gara: “Domani (domenica 25 agosto, ndr) c’è la Fermana che per noi è la squadra più forte del mondo, quindi vogliamo andare a Fermo per cercare di fare la nostra, partita, dettare le nostre condizioni, mettere in campo le nostre capacità. Sappiano che loro sono una squadra organizzata, che vorrà fare valere il fattore campo in quella che sarà anche una cornice di pubblico importante. Sappiamo tutte queste cose, ma noi ci siamo preparati al meglio. Siamo pronti dal punto di vista fisico e tattico, magari qualche giocatore è un po’ indietro di condizione, ma la maggior parte della squadra ha svolto tutta la preparazione come si deve. Ho detto ai ragazzi di lottare su ogni pallone, dare il massimo e sudare per questa maglia. Domani voglio vedere una squadra che si comporti come tale, soprattutto determinata a volere portare a casa un risultato importante.”

Direttore di gara: Davide Di Marco (Ciampino). Assistenti: Francesco Valente (Roma), Francesco Rizzotto (Roma 2). I convocati: Portieri: 22 Matteo Cincilla (’94), 1 Andrea Spurio (’98) / Difensori: 2 Davide Grassini (’00), 25 William Jidayi (’84), 4 Stefano Pellizzari (’97), 17 Giacomo Nigretti (’99), 11 Ermes Purro (’99), 3 Niccolò Ricchi (’00), 5 Matteo Ronchi (’96), 23 Alex Sirri (’91) / Centrocampisti: 15 Michael D’Eramo (’99), 21 Marco Fiorani (’02), 10 Alfonso Selleri (’86), 24 Vincenzo Mustacciolo (’00), 8 Carlo Martorelli (’99), 27 Salvatore Papa (’90) / Attaccanti: 19 Szymon Fyda (’96), 11 Simone Raffini (’96), 26 Giuseppe Giovinco (’90), 9 Manuel Nocciolini (’89).