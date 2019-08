Shotokan Karate Club Ravenna. Riprende il 5 settembre l’attività nella palestra della palestra della Guido Novello

Riprenderà il 5 settembre l’attività dello Shotokan Karate Club Ravenna, diretto dal Maestro Alessandro Cilla, c.n.6° dan, presso la palestra della Scuola Media Guido Novello di via De Gasperi.

In precedenza si aprirà il 26 agosto, il Corso Maestri a Igea Marina indetto dalla FIKTA, a cui parteciperanno i due Istruttori della Società ravennate Andrea Mazzotti e Alexandru Chirilov, entrambi 4° dan.

Inoltre a Cesenatico Nicole Luciani sarà impegnata il 27 agosto nel raduno del gruppo degli azzurrabili, al quale è stata convocata grazie alla vittoria al Trofeo delle Regioni nel kumite.

“Appuntamenti che anticipano una stagione che si prevede ricca di soddisfazione per una Società in costante crescita – commentano dal Shotokan Karate Club Ravenna -. “Il karate tradizionale del Maestro Hiroshi Shirai, 10° dan, guida mondiale dello shotokan, è propugnatore di valori morali fondamentali per la crescita dell’individuo, scopo primario della pratica di tale disciplina: senza i requisiti di rispetto, autocontrollo e disciplina non si può parlare di Arti Marziali. Questo si insegna nella nostra Palestra e ciò è ben risaputo,e ci fa crescere, ed anche i risultati agonistici rispecchiano il valore della Società ravennate”.