Campionato Europeo Optimist a Squadre: Lorenzo Pezzilli guida l’Italia sul tetto d’Europa

Nuova grande soddisfazione per Lorenzo Pezzilli che, sul Lago di Ledro, da capitano del team azzurro ha vinto il titolo di Campione Europeo Optimist a Squadre. A comporre la squadra allenata da Marcello Meringolo, anche Alessandro Cortese (C.V. Crotone), Federica Contardi (Tognazzi Marina Village) e Lisa Vucetti (S.V. Barcola e Grignano).

Il team portacolori della Federazione Italiana Vela ha battuto la foto concorrenza di altri quindici squadre, anticipando in classifica i polacchi, protagonisti di una finale molto combattuta, e gli spagnoli.

“L’Europeo a squadre 2019 é stata una regata difficile quanto entusiasmante, ciò nonostante fossi alla mia terza partecipazione consecutiva – ha commentato un felicissimo Lorenzo Pezzilli a margine della premiazione – Dopo l’ottima stagione condotta dalla nostra Nazionale, era proprio questa l’unica medaglia che ci mancava e che con tanta volontà e spirito di squadra abbiamo ottenuto ed essere ancora una volta capitano della nostra rappresentativa è per me motivo di ulteriore orgoglio”.

Entusiasta il commento di Carlo Mazzini, consigliere del Circolo Velico Ravennate: “Come circolo siamo davvero contentissimi, anche perché il risultato non era per nulla scontato: è la dimostrazione che con impegno e sacrificio i risultati arrivano. Questo 2019 è per Lorenzo la conferma che può competere su tutti i campi di regata e a tal proposito guardiamo subito avanti, al prossimo obbiettivo che sarà il Campionato Italiano Assoluto dove saremo rappresentati anche da Camilla e Nina Ivaldi e credo che tutti e tre possano dire la loro”.