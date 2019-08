OraSì Ravenna: buon test con Fabriano 

Buoni segnali dal test amichevole al PalaCosta contro Fabriano, a conclusione di una prima settimana di allenamento intenso e di qualità per l’OraSì Ravenna. Lo scrimmage con una squadra storica della pallacanestro italiana, che ora milita in serie B, si è disputato a porte chiuse con la classica formula del punteggio azzerato dopo ogni quarto e ha visto l’OraSì tenere bene il campo, con una discreta energia. Un livello piuttosto buono per essere “basket d’agosto”, con i team più attenti alle giuste esecuzioni degli schermi che al punteggio sul tabellone.

È stata l’occasione per coach Cancellieri di testare alcuni automatismi, che naturalmente sono ancora in fase di sviluppo e per la squadra di provare il ritmo partita in attesa delle gare che contano. Questa mattina 26 agosto il PalaCosta ospita la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2019/20, mentre la squadra si ritroverà nel pomeriggio per proseguire la preparazione, anche in vista del torneo di Cervia, che si aprirà venerdì sera alle 19 contro gli svizzeri di Massagno.