Rekico. Al via la campagna abbonamenti per la stagione 2019/20

Che la caccia all’abbonamento abbia inizio. È partita Youth Steel la campagna abbonamenti della Rekico per la stagione 2019/20. I tifosi avranno tutto il tempo per scegliere il posto migliore per assistere ai match casalinghi dei faentini a cominciare dal debutto di domenica 29 settembre contro Porto Sant’Elpidio.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere e rinnovare nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4 a Faenza (tel.: 0546-042711). Questi gli orari di apertura della sede: dal 26 agosto al 30 agosto dal lunedì al giovedì 15-18 e il venerdì 9-12.30. Dal 2 settembre: dal lunedì al giovedì 9-12.30; 15-18. Venerdì 9-12.30



I costi delle quattro tipologie di abbonamento e dei singoli biglietti

Abbonamento Diamond (parterre Gold con posto numerato + buffet area hospitality)

Intero: 240€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 175€; Under 14: 120€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 24€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 17,50 €; Under 14: 12€

* I prezzi delle partite potrebbero subire variazioni durante il campionato

Parterre Gold (Seggiolini davanti alle panchine con posto numerato).

Intero: 180€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 125€; Under 14: 80€

Vecchi abbonati: Intero: 162€; Promozione Academy, Basket 95 e Over 70: 112,50€; Under 14: 72€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 18€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 12,50 €; Under 14: 8€

Distinti Silver (Tribuna dietro alla panchina dei Raggisolaris)

Abbonamento intero: 120€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 90€

Vecchi abbonati: Intero: 108€; Promozione Academy, Basket 95 e Over 70: 81€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 12€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 9€

Curva (Dietro al canestro vicino alla panchina dei Raggisolaris)

Intero: 80€; Promozione Academy, Basket 95, Under 18 e Over 70: 70€

Vecchi abbonati: Intero: 72€; Promozione Academy, Basket 95 e Over 70: 63€

Biglietto singolo* (acquistabile anche on line). Intero 8€; Promozione Academy, Basket 95 Academy, Under 18 e Over 70: 7€

* I prezzi delle partite potrebbero subire variazioni durante il campionato