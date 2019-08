“Unisciti a noi”: al via la campagna abbonamenti dell’OraSì Ravenna

Nella mattinata di lunedì 26 agosto 2019 è stata presentata al PalaCosta la campagna abbonamenti dell’OraSì Basket Ravenna per il prossimo campionato di pallacanestro di serie A2 2019/20.

Alla conferenza erano presenti l’assessore allo sport del comune di Ravenna, Roberto Fagnani, il GM dell’OraSì, Julio Trovato e Alberto Chiumenti, uno dei simboli delle ultime annate del basket giallorosso.

Quest’anno il richiamo più evidente della campagna abbonamenti è il mah-jong, il celebre gioco da tavolo di origine cinese molto popolare Ravenna. L’immagine principale vede due tifose insieme a coach Cancellieri e Kaspar Treier, tutti vestiti con i colori della città, che hanno appena terminato una “mano” e si preparano a quella successiva insieme, con complicità.

“Volevamo qualcosa che legasse la squadra alla nostra storia e questo ci è sembrato il simbolo ideale – ha spiegato il GM Trovato – Ravenna viene identificata come la città del mah-jong, è stata la prima in Italia a fabbricare le stecche da gioco quasi un secolo fa, favorendone la grande diffusione che ancora oggi si può toccare con mano tra gli abitanti”.

Il “drago rosso” e le altre caratteristiche pedine campeggiano sul manifesto della campagna e nella tessera che i tifosi potranno acquistare da domani.

“Unisciti a noi” è la frase di lancio di quest’anno, perché la passione per il gioco unisce chi è in campo e chi è sugli spalti. Un gioco che viene giocato insieme e per questo negli abbonamenti i tifosi troveranno la scritta “insieme a noi”: sono i sostenitori a chiederlo ai giocatori, sono i giocatori e la società a chiederlo al proprio popolo.

“Questa idea sarà tradotta anche nelle nuove divise da gioco, rinnovate nei dettagli ma sempre fedeli ai colori e allo spirito di unione tra squadra e città – aggiunge la società – A noi piacciono moltissimo, siamo certi che anche il nostro pubblico le possa apprezzare”.

“Sono tornato a Ravenna con grande entusiasmo e sento che la piazza è pronta a ripartire – ha concluso Alberto Chiumenti – Dal campo ho avuto ottime sensazioni dopo questa prima settimana, siamo un gruppo che si cerca e si passa la palla e possiamo fare davvero bene. Il nostro obiettivo è quello di lottare oltre qualsiasi difficoltà e quando la squadra dà il 110%, il tifo a Ravenna c’è sempre stato e ci sarà, per questo vi aspetto tutti al Pala de Andrè per tifare insieme”.

L’abbonamento sarà valido per 16 gare (13 di stagione regolare più 3 di fase ad orologio) e tra le iniziative di quest’anno ci sarà la possibilità di sottoscrivere anche l’abbonamento alla piattaforma LNP Pass al costo aggiuntivo di 30 euro anziché 70.

È anche prevista una promo pensata per i nuclei famigliari: dal terzo abbonato, componente della famiglia, il costo scende al 50%. Esempio: abbonati 1-2 (padre-madre): prezzo intero, abbonato 3 (figlio/a, nonno/a): sconto 50% e così via.

Da domani 27 agosto a partire dalle ore 10, sarà attiva la fase di prelazione per i vecchi abbonati, presso la sede di viale della Lirica, 21. La prelazione durerà fino al giorno 8 settembre, mentre dal 12 settembre inizierà la vendita libera dei posti.

Questi gli orari della prima settimana per abbonarsi:

Martedì 27 dalle 10.00 alle 15.00

Mercoledì 28 dalle 10.00 alle 13.00

Giovedì 29 dalle 10.00 alle 15.00

Venerdì 30 alle 10.00 alle 13.00

Sabato 31 dalle 10.00 alle 13.00

Lunedì 2 settembre dalle 10.00 alle 13.00.