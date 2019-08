Conad Olimpia Teodora. Tutti i numeri di maglia per la stazione 2019/20

Sono stati resi noti oggi, martedì 27 agosto, i numeri di maglia che le ragazze della Conad Olimpia Teodora vestiranno nella stagione 2019/20.

Naturalmente confermato il numero 1 per la capitana Lucia Bacchi, così come il 13 per Giulia Rocchi e i 3 e 10 per le giovani Laura Altini e Nui Calisesi.

Dopo una stagione con il numero 8, che quest’anno sarà sulle spalle di Ludovica Guidi, Alice Torcolacci torna al suo storico 9, mentre anche Clara Canton lascia il numero 11 della scorsa stagione a Costanza Manfredini e vestirà il 5.

La belga Dominika Strumilo conferma il numero 7 che aveva già a Nancy e Dresda, mentre Elisa Morolli ha scelto il 15. Rebecca Piva vestirà il 4 già utilizzato a Bologna, Sveva Parini indosserà il 12 e Chiara Poggi avrà il 2, che l’anno scorso l’ha accompagnata nell’avventura con l’Olimpia Teodora di Serie C.

Tutti i numeri:

1 Bacchi

2 Poggi

3 Altini

4 Piva

5 Canton

7 Strumilo

8 Guidi

9 Torcolacci

10 Calisesi

11 Manfredini

12 Parini

13 Rocchi

15 Morolli