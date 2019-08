In un clima di festa è iniziata la stagione della Fenix

Volti sorridenti (e abbronzati) e tanta voglia di iniziare a lavorare. Con questo spirito è iniziata la stagione della Fenix, radunatasi lunedì 26 agosto per preparare il ritorno in serie B2, categoria che Faenza ritrova dopo vent’anni.

Dopo il discorso di inizio anno del presidente Giovanni Mingazzini, la squadra ha iniziato a lavorare agli ordini del preparatore atletico Giuliano Zauli, un copione che andrà in scena nelle prossime quattro settimane, dato che non sono previste amichevoli.

La Fenix sosterrà la preparazione atletica e i primi allenamenti con il pallone con coach Serattini e il suo staff, nella palestra della scuola di Granarolo Faentino (campo in cui disputerà anche le partite di campionato fino a quando non saranno terminati i lavori al PalaBubani) e alla Palestra Badiali di Faenza. Nel programma di preparazione alla nuova stagione, non mancheranno inoltre allenamenti nelle vasche della piscina comunale di Faenza.

L’esordio in campionato della Fenix sarà sabato 19 ottobre a Jesi, mentre domenica 27 ci sarà il debutto casalingo contro le cugine di Rimini.