Cesare Bonetti trionfa al Duathlon di Solarolo

Domenica 25 agosto è andato in scena il Duathlon di Solarolo su distanza Sprint che ha visto trionfare un triatleta faentino, Cesare Bonetti alla prima vittoria in carriera.

Ottima prova la sua, primo assoluto, primo di categoria S4 e primo di una delegazione di 4 effetre che hanno partecipato alla gara. Il risultato della squadra è comunque notevole, visto che ben 3 effetre sono arrivati in top 10.

Bonetti ha concluso la prima frazione di corsa (5 km) in quarta posizione, arrivando in zona cambio con un esiguo ritardo dai primi i primi 3, tra cui Ravaioli Matteo (Faenza Triathlon), e ha fatto la differenza nella seconda frazione in bici (22 km), dove dopo aver colmato rapidamente il gap con i primi, ha giro dopo giro selezionato gli avversari, giungendo in zona cambio con un vantaggio di circa un minuto su Ferdinando Di Paola (Imola Triathlon).

Bonetti ha poi amministrato il vantaggio nella terza frazione di corsa (2.5 km) tagliando il traguardo con il tempo di 1h:02m:06s davanti a Di Paola e Carola Gian Luca (T.T. Ravenna). Degli altri faentini al via, Ravaioli Matteo è giunto quarto assoluto e terzo nella categoria S3, Massimo Nannini ha tagliato il traguardo in sesta posizione, vincendo la categoria M1 e Nadiani Fllavio è arrivato al traguardo in ventinovesima posizione.

Nello stesso fine settimana si è disputata anche la Trentino Swimrun (9Km di corsa + 2Km di nuoto) che ha visto la partecipazione di due effetre. Fiore Vito, 37° assoluto che ha chiuso in 1h:32m:43s garantendosi il secondo gradino per la sua categoria e Capelli Marco che ha chiuso 54° con il crono di 1h:45m:10s.

In precedenza Gessica Sarti, storica portacolori effetre, aveva concluso l’IronMan a Kalmar, in Svezia, con l’ottimo tempo di 10h:59m:08s. La prestazione gli era valso il 9° posto tra 82 atleti della sua categoria e il 37° posto assoluto tra le donne (439 in totale).

La stagione vedrà ricchi appuntamenti nel mese di settembre con gli appuntamenti di Cesenatico, Lido delle Nazioni, l’IronMan Cervia e i Campionati Italiani di Lignano Sabbiadoro.