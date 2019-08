Nico Gnoli e Giulia Tozzola sono i vincitori del 14° trofeo“So.Na.D” al Marina Sport Center

Sono Nico Gnolie Giulia Tozzola i vincitori del torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Marina Sport Center, il 14° trofeo “So.Na.D”. Le finali sono andate in scena mercoledì.

Gnoli, 3.1 portacolori del Ct Cesena, ha coronato con il successo, davvero meritato, un gran bel torneo. In finale Gnoliha battuto 6-4, 6-4 il beniamino di casa, l’altro 3.1 Alberto Scafoletti (n.2).Ha fatto la differenza la miglior condizione del n.1 del seeding. Partenza migliore di Scafoletti, poi Gnoli ha fatto decisamente la differenza, trionfando nel torneo ravennate e portando a casa portare un successo pieno dopo tanti tentativi andati a vuoto.Nel femminile vittoria di Giulia Tozzola (n.1), portacolori del Ct Cacciari, in finale sulla 3.2 imolese Arianna Baldisserri (Easy Tennis, n.3) per 6-3, 6-4. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Club e direttore del torneo, il maestro Cesare Guiotto.