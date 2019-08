OraSì Ravenna impegnata nel quadrangolare di Cervia

Sfida internazionale questa sera alle 19 per l’OraSì Ravenna, che al Palasport di Cervia incontrerà gli svizzeri del SAM Massagno, prima gara del Torneo ‘Città di Cervia – Memorial Leonelli – Manetti’. A seguire (ore 21) Fortitudo Bologna-Roseto. Domani le finali.

Una sfida inedita, quella contro la squadra allenata da Robbi Gubitosa, che la scorsa stagione ha raggiunto la finale di Coppa di Lega e i playoff. Un buon test per i ragazzi di Massimo Cancellieri, a completamento della seconda settimana di preparazione e in vista del primo impegno ufficiale di Supercoppa, l’8 settembre contro Forlì. Queste le parole del coach giallorosso: “Mi aspetto di vedere la stessa intensità vista in allenamento. Presenza costante in campo, soprattutto mentale, per aiutarsi nelle difficoltà e continuare il nostro percorso verso il giusto ritmo partita”.

Il programma del quadrangolare

Venerdì 30 agosto:

– ore 19.00: Basket Ravenna Piero Manetti – SAM Basket Massagno

– ore 21.00: Fortitudo Bologna – Roseto Sharks

Sabato 31 agosto:

– ore 18.30 finale 3°-4° posto

– ore 20.30 finale 1°-2° posto

I biglietti saranno acquistabili direttamente alla biglietteria del Palazzetto dello sport Cervia a partire dalle ore 17.30 di venerdì 30 agosto e dalle 17.00 di sabato 31 agosto. Il prezzo del biglietto è di € 10,00 a persona per ciascuna giornata e darà la possibilità di assistere ad entrambe le partite in programma. I bambini al di sotto dei 10 anni non compiuti potranno accedere gratuitamente all’interno dell’impianto.

Campagna abbonamenti “Unisciti a noi”: uffici aperti anche domani dalle 10 alle 13

Prosegue a pieno ritmo la campagna abbonamenti “Unisciti a noi”. Anche domani, sabato 31 agosto, gli uffici di viale della Lirica 21 saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 13 per permettere ai vecchi abbonati di esercitare la prelazione sul loro posto al Pala De Andrè.