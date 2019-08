Boom di presenze negli uffici di Viale della Lirica per il rinnovo dell’abbonamento

Boom di presenze questa mattina negli uffici di Viale della Lirica, per il rinnovo dell’abbonamento al Basket Ravenna. Con le prelazioni di oggi sono state raggiunte le 230 tessere per la prossima stagione sportiva. A gonfie vele anche la prevendita per il match di Supercoppa LNP contro Forlì, in programma domenica 8 settembre alle 18.00 al PalaCosta.

Invitiamo i tifosi ad assicurarsi i biglietti in anticipo, vista la grande affluenza di questa prima giornata. I tagliandi per la gara sono acquistabili in sede, al negozio Timida di Viale della Lirica 29 (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30) e da lunedì anche all’Edicola Cicognani in Piazza del Popolo, sotto la residenza Municipale. Costo unico del tagliando, senza distinzione di posto: 10 euro.

La campagna abbonamenti “Unisciti a noi” ripartirà lunedì 2 settembre, con i vecchi abbonati che potranno confermare il loro posto al Pala De Andrè per tutta la prossima settimana. Questi gli orari di apertura al pubblico della sede del Basket Ravenna (per abbonamenti e biglietti Supercoppa):

Lunedì 2 settembre: 10-13

Martedì 3: 10-15

Mercoledì 4: 10-13

Giovedì 5: 10-15

Venerdì 6: 10-13

Dal 12 settembre inizierà la seconda fase della campagna, con la vendita libera dei posti.

Per informazioni: 0544.450598 – segreteria@basketravenna.it – FB: Basket Ravenna Piero Manetti