Grande successo per la prima edizione del Ravenna Cross Triathlon

Grande il successo dell’iniziativa: sia dal punto di vista della partecipazione sportiva (170 gli atleti alla partenza, con un colpo d’occhio di grande impatto sulla spiaggia) sia dal punto di vista del richiamo per spettatori e turisti.

Non a caso, a dare il via ufficiale alla gara è stato l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, affiancato dai due assessori del Comune di Ravenna Giacomo Costantini, al Turismo, e Roberto Fagnani, allo Sport (che ha anche partecipato alla gara, prendendo parte alle frazioni in bicicletta e di corsa). Molto soddisfatti sia i titolari del Romea Beach, capofila dell’ATI “Nautica e Natura” che ha come scopo la promozione dei Lidi Nord; sia il direttore di gara, Fabrizio Cutela, local race director di Ironman.

E proprio l’assessore Corsini ha citato anche l’imminente tappa cervese di Ironman nel suo breve discorso prima della partenza: “Per la nostra regione si apre un settembre in cui sport e turismo vanno davvero a braccetto, con iniziative di enorne richiamo come l’Ironman di Cervia e il Gran Premio Motociclistico di Misano: averlo iniziato qui a Marina Romea, con una manifestazione all’esordio ma già coronata da grande partecipazione, è davvero una bella partenza”.

Per la cronaca, alle spalle di Facchinetti sono giunti Alessandro Tognon e Edy Signorini; fra le ragazze si è imposta Giorgia D’Angeli, davati a Silvia Bagnari e ad Alessia Fabbri.