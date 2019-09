Pedale Azzurro Rinascita si aggiudica il GP La BCC Trofeo Moreno Motor Company

Ottimi risultati sabato 31 agosto per i giovanissimi del Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita al GP La BCC Trofeo Moreno Motor Company, organizzato dalla Polisportiva Zannoni all’interno del circuito protetto Parco Verde di Faenza. Il Consorzio Ciclistico Pedale Azzurro Rinascita, con ben 27 atleti alla partenza, ha dominato la classifica di società con 55 punti, seguita dalla S.C.Faentina (49 punti), terzo posto per la S.C. Cotignolese (47 punti), quarto posto per la Pol.C. Zannoni (31 punti) e quinto posto per la UCS Ottavio Zuliani ASD (6 punti). Le gare sono state tutte molto combattute e con 13 atleti del Pedale Azzurro Rinascita sul podio.

I risultati nelle diverse categorie

Maschile

G1 1) Riccardo Frulloni (UCS Ottavio Zuliani ASD); 2) Riccardo Casadio (Pol.C.Zannoni); 3) Mattia Dessi (Pol.C.Zannoni); 4) Lorenzo Nesti (Ciclistica Miniato S.Croce ASD); 5) Christian Morigi (AD Ped. Azzurro Rinascita).

G2 1) David Hryb (SC Faentina); 2) Lorenzo Bartolini (SC Cotignolese); 3) Matteo Galamini (SC Aurora Fusignano Patata); 4) Federico Turchi (SC Cotignolese); 5) Niccolo Giuliani (SC Cotignolese).

G3 1) Cristian Turricchia (SC Faentina); 2) Matteo Bartolini (SC Cotignolese); 3) Niccolò Astara ( SC Cotignolese); 4) Federico Masotti (SC Cotignolese); 5) Nicholas Golinelli (Pol.C.Zannoni).

G4 1) Antonio Eia Casini (Pol.C.Zannoni); 2) Filippo Bandini (SC Faentina); 3) Nicolò Ragazzini (Pol.C.Zannoni); 4) Mattia Sprocati (AD Ped.Azzurro Rinascita); 5) Riccardo Turchi (SC Cotignolese).

G5 1) Matteo Ghirelli (SC Faentina); 2) Manuele Borghi (SC Cotignolese); 3) Giulio Baccini (AD Ped.Azzurro Rinascita); 4) Daniele D’Addato (UC Costamasnaga ASD); 5) Federico Gargiulo (Ciclistica Isola Liri Leone Team).

G6 1) Lorenzo Chiodarelli (SC Faentina); 2) Flavio Donati (AD Ped.Azzurro Rinascita); 3) Luca Signorini (AD Ped.Azzurro Rinascita); 4) Francesco Segurini (AD Ped.Azzurro Rinascita); 5) Matteo Paganelli (SC Cotignolese).

Femminile

G1 1) Martina Golinelli (Pol.C.Zannoni); 2) Anita Paganelli (SC Cotignolese); 3) Serena Faccani (SC Cotignolese).

G2 1) Anita Valbonesi (SC Faentina); 2) Ginevra Sambi (SC Faentina); 3) Cecilia Neri (AD Ped.Azzurro Rinascita).

G3 1) Martina Pignato (AD Ped.Azzurro Rinascita); 2) Teodora Castelli (SC Faentina).

G4 1) Jolanda Sambi (AD Ped.Azzurro Rinascita); 2) Asia Vanuzzo (AD Ped.Azzurro Rinascita); 3) Rachele Valbonesi (SC Faentina).

G5 1) Emma Vanuzzo (AD Ped.Azzurro Rinascita); 2) Viola Tampieri (SC Faentina).

G6 1) Martina Conti (AD Ped.Azzurro Rinascita); 2) Nikol Dollaku (AD Ped.Azzurro Rinascita).

Nella foto la premiazione degli atleti del Pedale Azzurro Rinascita