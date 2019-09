Ravenna al 35° posto in Italia come “Indice di sportività”: lo dice Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore ha pubblicato la 13a edizione dell’indagine sull’Indice di Sportività delle province italiane, curata da PtsClas e pubblicato dal quotidiano in versione cartacea e online. Nella speciale classifica 2019 Trento sorpassa Trieste e torna in testa, aggiudicandosi il primato per la quinta volta su 13 edizioni dell’indagine. Un successo legato in particolare alla supremazia nella “famiglia” degli sport individuali, a partire dal ciclismo. Il podio è completato da Macerata, che si sostituisce a Cagliari in terza posizione. Il capoluogo sardo (nono) si mantiene comunque nella Top Ten, così come fanno la stessa Macerata, Genova (sesta), Firenze (ottava) e Rimini (decima). Escono dalle prime 10 Livorno, Bologna e Lecco, rimpiazzate da Treviso (quarta), Cremona (quinta) e Bergamo (settima).

La provincia di Ravenna si piazza complessivamente al 35° posto con 592 punti rispetto ai 1.000 punti attribuiti alla prima classificata Trento. In Emilia-Romagna, Ravenna si piazza dopo Rimini (10° posto), Bologna (16°), Modena (25°) e subito prima di Parma.

Per quanto riguarda le Strutture sportive Ravenna è al 27° posto con 566 punti mentre in testa in questa categoria c’è Rimini cui vanno 1.000 punti. Non brilla Ravenna per quanto riguarda le categorie Sport di squadra e Risultati individuali. Va molto meglio nel campo Sport e società in cui Ravenna si piazza al 18° posto, nella categoria Atleti tesserati in cui Ravenna è al 20° posto e per la categoria Dirigenti e tecnici (Ravenna è al 19° posto) e per quella degli Enti di promozione sportiva (sempre al 19° posto).