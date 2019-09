OraSì Ravenna. “Unisciti a noi”, superati i 300 abbonamenti

Superata quota 300 abbonamenti in casa OraSì Basket Ravenna per il prossimo campionato di serie A2 OldWildWest.

Visto il grande afflusso di tifosi nella giornata di sabato scorso, la società ha deciso di aprire gli uffici al pubblico anche sabato prossimo, 7 settembre, dalle 9 alle 13.

Al momento sono numerose soprattutto le richieste della promo famiglia, oltre alle conferme di molti genitori degli atleti del Junior Basket Ravenna.

La fase di prelazione per i vecchi abbonati durerà quindi fino a sabato 7, mentre dal prossimo 12 settembre inizierà la vendita libera dei posti (i giorni precedenti serviranno come riorganizzazione telematica e degli spazi in vista della seconda fase della campagna).

La sede di viale della Lirica è aperta domani dalle 10 alle 15, venerdì dalle 10 alle 13 e sabato dalle 9 alle 13.

Negli stessi orari è possibile acquistare in prevendita anche i biglietti per la gara di Supercoppa, in programma domenica 8 settembre contro Forlì.