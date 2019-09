Sport in festa a Castel Bolognese, per tre giorni in piazza Bernardi

Prende il via questa sera 5 settembre in piazza Bernardi, a Castel Bolognese, Sport in festa, l’annuale manifestazione organizzata dal Comune di Castel Bolognese in collaborazione con le società sportive castellane e il sostegno dell’associazionismo locale. Tutte le sere fino al 7 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, stand gastronomico in piazza Bernardi, organizzato dalla Pro Loco di Castel Bolognese, e banchetti espositivi di società sportive e associazioni. Previste anche esibizioni e dimostrazioni delle varie società.

Inoltre, sabato 7 settembre, dalle ore 16.00, nei campi da tennis dell’area sportiva di via Donati la terza edizione del quadrangolare “Valle del Senio”, organizzato dal Tennis club Castel Bolognese. Sempre sabato, in piazza Fanti, alle 19.00, tiro al bersaglio a cura del Biancanigo calcio; in piazza Bernardi, alle 18.00, prove dei corsi di danza aperte a tutti i bambini presenti, intervallate da performance degli allievi di Agorà Danza; a seguire, alle 20.00 e alle 21.00, due spettacoli di danza.

Per informazioni: Servizio Cultura e Sport dell’Unione della Romagna Faentina – Ufficio Sport, piazza Bernardi 1, Castel Bolognese (tel. 0546 655833) – www.comune.castelbolognese.ra.it; facebook Comune di Castel Bolognese.