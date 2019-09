Con Fiab si pedala da Ravenna alla scoperta delle bellezze faentine di Palazzo Milzetti

Anche questa settimana continuano le pedalate con interesse storico artistico di FiabRavenna – Federazione Italiana Ambiente Bici. Infatti la destinazione di sabato 7 settembre sarà Faenza con il suo bellissimo Palazzo Milzetti. E’ un palazzo-museo, testimonianza del neoclassicismo, voluto come propria dimora, alla fine del 1700, dal conte Milzetti che ne affido’ la costruzione all’architetto Giovanni Pistocchi. Oltre allo splendido stile architettonico, nelle numerose sale e stanze vi si possono anche ammirare le decorazioni pittoriche dell’artista Felice Giani. All’interno, l’arredo è rimasto quello originale, integrato con più recenti acquisizioni.

Un po’ di storia

Nel 1808, a causa di dissesti finanziari, Francesco Milzetti vendette il palazzo; nel corso del ventesimo secolo continuò a passare di proprietà in proprietà, sino alla casata del Conte Magnaguti di Mantova e infine all’ultimo proprietario che fu l’avvocato Bolognesi. Questo, nel 1973, lo cedette allo Stato. E’ stato gestito dal 1984 al 2015 dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Bologna e dal 2015 dal Polo Museale dell’Emilia Romagna. Dal 2001, restaurato, è Museo Nazionale dell’Età Neoclassica. Lo storico dell’arte ed ex direttore dei musei vaticani, Antonio Paolucci ha scritto “………Non troverete né a Vienna né a San Pietroburgo e neppure a Parigi un edificio paragonabile per raffinatezza, per eleganza, per gusto incantevole del decoro interno, all’edificio che l’architetto Pistocchi edificò e Felice Giani affrescò fra il 1802 e il 1805 per il conte Francesco Milzetti.”

Info

Come ogni sabato, il ritrovo per la partenza è in Piazza Kennedy davanti al Palazzo Rasponi alle ore 8.00. Passando per via Maggiore poi via Faentina si proseguirà per Fornace Zarattini, poi San Pancrazio Reda e infine Faenza: qui, chi interessato, potrà visitare il Palazzo Milzetti. Il costo del biglietto di ingresso è di € 4,00. E’ prevista una sosta pranzo al chiosco “da Salvatore”, in Via Garibaldi al termine della quale si farà ritorno a Ravenna. Per il rientro si passerà da Granarolo Faentino, Russi e Godo, con l’arrivo previsto a Ravenna per le ore 16,00 circa. Lungo la pedalata si saranno percorsi 75 km in parte su asfalto e in parte su sterrato.

Capo gita: Mauro Farinella 335 5332196

FIAB Ravenna – “Amici della Bici”

www.fiabravenna.it