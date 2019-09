OraSì Ravenna – Unieuro Forlì al Pala Costa, le indicazioni per il pubblico

Il Basket Ravenna Piero Manetti comunica le disposizioni di accesso per il pubblico alla partita di Supercoppa LNP tra OraSì e Unieuro Pallacanestro Forlì in programma domenica 8 settembre alle ore 18 al Pala Costa.

I tifosi ospiti avranno un settore dell’impianto a loro dedicato, quello posto al di sopra delle panchine, a cui dovranno accedere direttamente da un ingresso laterale su via Mario Marani. I tifosi provenienti da Forlì avranno a disposizione il parcheggio di via Marani adiacente all’ingresso dell’ippodromo. I tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati direttamente alla biglietteria situata in prossimità dell’ingresso al palazzetto.

Il pubblico locale, che troverà posto nella tribuna opposta alle panchine, entrerà invece dall’ingresso principale in piazza Caduti sul lavoro, adiacente alle biglietterie, dove sarà possibile acquistare i tagliandi per il proprio settore.

Entrambe le biglietterie disporranno di uno spazio accrediti, riservato agli aventi diritto. Il costo del biglietto è di 10 euro, posto unico.